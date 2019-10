Art et artisanat iraniens: Javak kari

Etant une œuvre d'art authentique de Shiraz, Javak kari est un travail qui nécessite beaucoup de finesses et de minuties. Javak kari est l’un des arts de marqueterie perse qui remonte au IIe siècle de l’hégire. Marginalisé après la naissance de Khatam kari, cet art qui avait connu un déclin a été revivifié et reste vivant depuis maintenant 25 ans. Javak kari signifie littéralement couper le bois en petit morceaux. Il s’agit d’un travail basé sur le bois où l’artiste artisan assemble des pièces de bois réguliers sous divers formes géométrique telles, le triangle, le rectangle et le losange pour en faire une œuvre d’art. Dans l'art du Javak kari, des matériaux tels que le bois (l’oranger, le jujubier et le Platanus), la colle, le fil, des revêtements protecteurs (anciennement l’huile polie mais aujourd’hui le polyester) sont utilisés.