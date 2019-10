Le Chargé d’affaires polonais visite un cimetière catholique et l'église Sainte-Marie à Anzali

Le Chargé d’affaires de l’ambassade de Pologne en Iran, Wojciech Unolt, en compagnie de Col Sławomir Kołtun, attaché militaire, a visité un cimetière où repose des Polonais et l'église de Sainte-Marie sur le Port d’Anzali, dans le nord de l’Iran, à l’issue d’une rencontre avec le gouverneur de la ville. L'Iran abrite plusieurs cimetières qui sont le lieu de repos de personnages connus de différentes époques de l'histoire dont les cimetières des Polonais Victimes de désaccords entre leur commandant et l’armée soviétique, une partie d’entre eux furent abandonnés à leur sort, et évacués avec leur famille d’URSS à travers la mer Caspienne, vers l’Iran, en 1942. Épuisés, malades, ils reposent depuis dans des espaces de quiétudes en terre hospitalière.

