Des restaurateurs « sans frontières » à Persépolis

IRNA(Chiraz)-La deuxième étape des activités de restaurateurs sans frontières sur le site historique de Persépolis, au sud de l’Iran, commence le vendredi premier novembre et dure jusqu'à six semaines. Pendant cette période les deux palais Tachar et Choura seront restaurés au complexe mondial de Persépolis. Des travaux de restauration et de protection ont été lancés par une équipe italienne de restauration sans frontières appuyées par un groupe d’experts iraniens sur les deux sites. Le nettoyage, la dépose des sédiments et la révision des restaurations précédentes sont à l'ordre du jour à deux endroits. Persépolis (La Cité perse) ou Takht-e Jamshid (le Trône de Jamshid ), était une capitale de l’empire perse achéménide. Le site se trouve dans la plaine de Marvdacht, au pied de la montagne Kuh-e Rahmat, à environ 75 km au nord-est de la ville de Shiraz, province de Fars, Iran. Son édification commence en 521 av. J.-C. sur ordre de Darius Ier. Elle fait partie d’un vaste programme de constructions monumentales visant à souligner l’unité et la diversité de l’empire perse achéménide, à asseoir la légitimité du pouvoir royal et à montrer la grandeur de son règne.

