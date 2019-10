Château Qoban de Makou : joyau touristique méconnu à l’ouest de l’Iran

Lié à la ville de Makou, dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan de l’Ouest, le Château de Qoban, aussi connu comme château de Siyah, est construit sur un terrain plat créé par un matériau fondu refroidi (sol volcanique). Les murs à tourelles du château lui confèrent une beauté supplémentaire. La ville de Makou compte de nombreux bâtiments et sites historiques et anciens, qui présentent tous un potentiel important pour le développement de l’industrie du tourisme en raison de son ancienneté historique et de la formation de civilisations anciennes telles que les Manas, les Urartos, les Medes et les Assyriens. Les vestiges du château de Makou peuvent être vus au point culminant de la ville de Makou et sous la haute falaise-parapluie. Le calendrier de la construction de la forteresse de Makou est incertain. Il est fort probable que sa construction élémentaire remonte à la période préislamique, avec tours et pièces particuliers rajouté ultérieurement. Construit à des fins défensives, ce château serait fort éventuellement le palais de l'un des anciens rois perses qui reste inconnu de ceux qui s'intéressent aux monuments historiques. Les inscriptions du château Qoban, qui appartient à la période safavide, ont été enregistrées dans le patrimoine national. (Photgraphie : Hamid Qassemi)