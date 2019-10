Iran/Khorramabad : le site touristique de Kiou après une fine pluie automnale

Les premières pluies d’automne ont créé des effets saisissants à Khorramabad. Ces belles images appartiennent au complexe récréatif et touristique de Kiou. Kiou ou Keeyow est un lac naturel situé au nord-ouest de la ville de Khorramabad dans la province du Lorestan, en Iran. Le lac a une superficie de sept hectares et une profondeur de 3 à 7 mètres. Il y a un parc d'attractions ainsi que d'autres installations de loisirs à côté du lac. Ce lac constitue un habitat pour les oiseaux indigènes et migrateurs ainsi que pour les animaux aquatiques.

