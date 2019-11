Couvrant plus de 47 000 hectares, la zone humide de Gavkhooni est située dans la province centrale d’Ispahan. C’est la 19e zone humide de l'Iran désignée comme zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides, entrée en vigueur en 1975. Elle reconnaît les fonctions écologiques fondamentales des zones humides et leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.