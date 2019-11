Iran : Festival de la grenade et des dattes à Khavaran Fars au sud

Chiraz (IRNA)- Un festival de grenadiers et de palmiers a été organisé à Fars, dans l’est de la ville, dans le but d’attirer les touristes, de relancer l’économie locale, de faire revivre les anciennes traditions et de les transmettre à la nouvelle génération dans le site de loisir de Cheikh Ahmadi. Outre les grenades et les dattes, la préparation du pain local, la confection de tapis, la vente des herbes médicales et des produits laitiers étaient également présents dans les stands. La deuxième étape du festival aura lieu le vendredi 7 novembre. Photo: Chiva al-Sadat Attaran