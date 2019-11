Hommage à Jean-Claude Carrière, célèbre scénariste et dessinateur français

Téhéran (IRNA)-Les images illustrent la présence du célèbre artiste et cinéaste français Jean-Claude Carrière lors d’une cérémonie d’hommage en son honneur le jeudi soir 7 novembre à Téhéran en présence de lui-même et l’ambassadeur de France, Philippe Thiébaud qui a prononcé un discours à cette occasion. Etaient également présent à la cérémonie plusieurs artistes iraniens dont l’éminent chanteur et musicien traditionnel iranien, Chahram Nazeri, au Centre de la Grande Encyclopédie islamique. Pour la première fois en Iran, Jean-Claude Carrière, célèbre scénariste et dessinateur, présentera sa première exposition individuelle à la galerie Dastan, à Téhéran. L’exposition, organisée avec le soutien de l’Ambassade de France, sera visible jusqu’au 22 novembre 2019. Jean-Claude Carrière né en 1931, est un écrivain, scénariste, metteur en scène et dessinateur. Il est l’auteur de nombreux scénarios, tels que La Piscine (1969) de Jacques Deray, Belle de jour de Luis Buñuel (1967) ou encore Le Retour de Martin Guerre (1982) de Daniel Vigne qui lui vaut le César du meilleur scénario en 1983. En 2007, il cosigne Ulzhan, un film de Volker Schlöndorff présenté au Festival de Cannes. Jean-Claude Carrière a reçu un Oscar d’honneur en 2014 et le Prix du cinéma européen pour l'ensemble de sa carrière en 2016.

