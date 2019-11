Un séisme de magnitude 5,9 a frappé la zone montagneuse de la ville de Tark, à environ 120 kilomètres au sud-est de Tabriz, la capitale provinciale, vendredi 8 novembre avant l'aube, faisant cinq morts et plus de 300 blessées et causant la destruction de plusieurs dizaines d'habitations. (Photo: Seyyed Kazem Yousefi)