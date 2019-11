Meymand: un mystérieux village rocheux dans le sud-est de l'Iran

Le village troglodyte de Maymand formés en fonction des besoins de l'être humain a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2015. Meymand est situé dans la province de Kermân, à 36 kilomètres de la ville de Shahr-e Bâbak qui fut supposément fondée par Bâbak Sâsâni, le grand-père d’Ardeshir Bâbakân, lui-même fondateur de la dynastie sassanide. La fondation du village historique de Meymand remonte à l’époque où le mithraïsme était enraciné en Iran. Ses adeptes considéraient la montagne, symbole de solidité et de stabilité, comme le meilleur lieu d’habitation. Les maisons de ce village ont toujours été réalisées en taillant les rochers, sans qu’aucun matériau supplémentaire n’y soit utilisé. Pour cette raison, on n’y trouve pas d’armoire étant donné que l’on a taillé les murs pour y faire des niches et étagères où l’on dispose la vaisselle, des boîtes, des lampes, etc. (Photo: Amin Rahmani)