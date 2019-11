Dans un large dessert au sud du plateau iranien, Arg-e Bam; la plus grande construction en adobe du monde est située. La citadelle de Bam est l'un des chefs-d'œuvre historiques les plus importants et les plus précieux de l'Iran. Les ancêtres ont construit ce vaste complexe historique sur un gros rocher près de Bam, avant la rivière bam à Kerman. Bam et son patrimoine culturel, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est l’une des attractions touristiques iraniennes les plus incroyables à voir absolument.