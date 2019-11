La vie d'un chien handicapé qui retrouve le bonheur

Qahveï (Brun) n’est pas un chien comme les autres. Privé de l’une de ses pattes suite à un accident sur l’autoroute Hemmat de Téhéran et une opération chirurgicale, il ne parvient plus à se déplacer sans se cogner constamment contre des obstacles de tout genre. Cependant, sa vie handicape et sans abris bouscule du jour au lendemain quand il retrouve Saïd son jeune maître de30 ans originaire de Kermânchâh qui le ramène chez lui à l’ouest de l’Iran. Il s’occupe tendrement de lui et essaient de faire de son mieux pour qu’il soit heureux. Saïd qui habite un petit appartement a été obligé à garder le Brun dans la villa de son ami. Il le nourrit deux fois par jour et nettoie sa cage. Brun n'autorise personne d'autre que Saïd à s'approcher de sa cage et à le nourrir.

