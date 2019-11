Roudbar de l'Iran en automne

Racht (IRNA)-Situé dans la région montagneuse septentrionale de l'Iran au sud de la province du Guilan couvre une superficie de 25 000 473 kilomètres carrés. La ville a environ 80 000 hectares de forêt et 50 000 hectares de prairies et son couvert forestier est très varié. Et déjà qu'en nos villes, l'automne est joli, à Roudbar, c'est encore plus beau, c'est là que la nature déploie toute sa beauté. Les arbres et leurs feuilles se parent de couleurs flamboyantes.

