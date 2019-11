Le président Rohani a inauguré dimanche 10 novembre à Yazd l’usine de fabrication de turbines industrielles de la société Ghadir. L'usine est construite sur une superficie de 400 000 mètres carrés et de 60 000 mètres carrés de largeur à la base. Le président était accompagné du ministre du Pétrole, Bijan Zanganeh, et du ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Reza Rahmani.