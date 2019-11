Le Président iranien Hassan Rohani a participé, ce jeudi 14 novembre 2019, à la cérémonie d’ouverture de la 33e édition de la Conférence internationale de l’unité islamique à Téhéran. A cette conférence qui a commencé ses travaux par la devise « Unité de la Oumma islamique pour défendre la mosquée d’Al-Aqsa », ont participé plus de 350 invités étrangers représentant de plus de 90 pays et 250 oulémas (islamologues).

