« Salutation sur le Prophète » : les compagnons réunis en fête

Le grand rendez-vous festif coïncide avec l’anniversaire de la bien heureuse naissance du noble prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (SAW), organisé en collaboration dela Fondation Salavat (Salutation sur le Grand Prophète) et l’Organisation culturelle et artistique de la Mairie, en présence de l’ayatollah Araki, Secrétaire de la « Conférence de l’Unité islamique » et de 1700 invités iranien et étrangers, ce jeudi 14 novembre 2019 à Téhéran.

