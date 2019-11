« Kalout Chahdad », le point le plus chaud de la planète

IRNA(Kerman) – Situé dans la province de Kerman au sud, « Kalout Chahdad » est l’une des attractions uniques et naturelles de l’Iran, dont un exemple similaire se trouve dans l’Etat américain de l’Utah. La perspective surnaturelle et chimérique de « Kalout de Chahdad » attire chaque année de nombreux touristes iraniens et étrangers. Les activités de loisirs passionnantes telles que les safaris, les camps dans le désert et l’escalade sont particulièrement populaires à l’automne dans la région. La chose la plus importante liée à cette zone touristique le rendant unique dans le monde, est qu’il a la température la plus élevée du monde. Autrement dit, la région de Chahdad de Kerman est connue comme l’endroit le plus chaud de la planète.