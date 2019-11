Le vendredi 15 novembre 2019, à l'occasion des cérémonies d’anniversaire de la bienheureuse naissance du grand prophète de l'islam et du vénéré Imam Sadegh (as), l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique a reçu les responsables de la République islamique d'Iran, les invités de la Conférence internationale sur l'Union islamique et les ambassadeurs de pays islamiques en poste à Téhéran