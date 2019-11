Les invités de l’Unité islamique renouvelle leur fidélité aux idéaux de l’Imam Khomeini

Téhéran (IRNA)-Mercredi, 13 novembre 2019, les invités étrangers et les personnalités iraniennes participant à la 33e Conférence de l’Unité inter-musulmane se sont réunis au sanctuaire de l’Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis) et participé au dépôt de gerbes sur sa tombe , manière de renouveler leur hommage et leur soutien aux idéaux du père fondateur de la République islamique d’Iran. Ils ont également rencontré le neveu de l’Imam, Seyyed Hassan Khomeini, présent sur place.