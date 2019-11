Ahvaz (IRNA)-L’exposition et l’atelier de peinture « Paix » se sont tenus vendredi, 15 novembre 2019, à Ahwaz dans le sud de l’Iran, avec les ambassadeurs honoraires culturels de Norvège et de France. Cet atelier et cette expo de peinture auront lieu du 15 au 18 novembre sur l’île touristique de Rif dans la ville méridionale sur la rivière Karoun. Photographe: Hamid Reza Torabi Fard