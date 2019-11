Rohani loue la résistance et le courage yéménites, « source de fierté »

Le Président de la République islamique d’Iran (RII) a loué le courage et la résistance du peuple yéménite contre les agresseurs qui ont envahi leur pays et souligné que Téhéran appuyait pleinement le peuple yéménite sur la voie de l'instauration de la paix et de la stabilité et de l'avancement des négociations inter-yéménites.

« Ces dernières années, nous avons été témoins de la bravoure, de la résistance et de l'endurance exceptionnelles du peuple yéménite. Les positions courageuses ouvertement déclarées par les autorités de la Révolution yéménite restent source de fierté », a déclaré Hassan Rohani lors d’une audience accordée ce mardi 19 novembre au nouvel ambassadeur yéménite, Ibrahim Mohammed Ben Mohammed Al-Dilami, qui lui a remi ses lettre de créances. Déclarant que les souffrances du peuple opprimé et musulman yéménite étaient l’une des préoccupations de la nation iranienne au cours des dernières années, le Président Rohani a ajouté : « Aujourd’hui, les agresseurs et les ennemis du peuple yéménite voir le monde sont convaincus qu’ils ne peuvent plus atteindre leurs objectifs par la pression et la guerre. Cela signifie que la résistance du peuple yéménite a porté ses fruits ».