Téhéran (IRNA)- La 19ème exposition internationale de l'électroménager, à laquelle ont participé plus de 400 entreprises nationales et étrangères, s'est ouverte mardi 19 novembre sur le site permanent du Salon international de Téhéran. Sont présentes à cette expo plusieurs sociétés allemandes, chinoises et turques.

