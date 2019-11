Le mausolée de Shah Nematollah Vali, célèbre poète mystique et iranien, se trouve dans un complexe historique situé à Mahan dans la ville de Kerman (sud-est). Shah Nematollah Vali est décédé en 1431, à l'âge de plus de 100 ans et un sanctuaire fut érigé en son honneur et devint un lieu de pèlerinage.