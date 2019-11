Kerman (IRNA)-Le Jardin Fath Abad de Kerman, également connu sous le nom de Jardin Biglar-Beyguï , date de la période Qajar et est situé à 25 km du centre de Kerman, dans la ville d'Ekhtiar Abad, au sud-est de l’Iran. Ce jardin, qui est conçu et construit sur le modèle du jardin du Prince Mahan, est l’un des héritages de Fazl Ali Khan Biglar Beigi et remonte à environ deux ans. Le passage de l'eau de la région Fath Abad à travers le jardin lui procure une sensation de fraîcheur. Les matériaux de construction sont en terre crue et décorés avec du plâtre. Il est également situé devant l’entrée du Jardin un étang avec des dimensions de 60 x 5 mètres. Ce précieux site historique a été inscrit sur la liste du patrimoine national de l'Iran en février 2002.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**