Eynali est une petite chaîne de montagnes située au nord de la ville de Tabriz, dans la province du nord-ouest d’Azarbaijan. La chaîne présente quelques sommets, notamment Eynali, Halileh, Pakeh-Chin et Bahlul, Dand étant le plus élevé. Il a un sol rouge et peut être vu de partout à Tabriz.