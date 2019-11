Qalamkari textile d’Ispahan

Qalamkari ou Kalamkari (impression textile) est l’art ancien de l’impression à la main sur des tissus de coton ou de soie par des teintures naturelles. Cet art a atteint sa plénitude au 11ème siècle et sous le règne de Shah Abbas, en raison de l'intérêt de la cour et de l'attention particulière portée à cette industrie. Différents types de Qalmakari avaient été créés à cette époque, dont le plus célèbre est le gaufrage d’or et d’argent. À l'époque safavid, la plupart des vêtements pour hommes et femmes étaient fabriqués à partir de tissus de coton Qalamkari. Le tissu de coton, est apprêté par immersion pendant une heure dans un mélange de myrabalam (résine) et de lait de bufflonne. Les contours et motifs sont alors dessinés avec le Kalam trempé dans un mélange de jagré fermenté, de fer rouillé et d'eau, qui donne cette couleur noire profonde. Vient ensuite le tour des autres couleurs végétales appliquées une par une (jaune, bleu, vert, rose,...) après Il faut attendre une journée entière de séchage pour chaque couleur.

