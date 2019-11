Iran: délicieux festival de «Âch Rechté» à Bojnurd

Tout gourmet sait combien un repas délicieux doit être savouré et célébré. Il n'est pas surprenant que la nourriture locale soit au centre des festivals et des évènements à chaque saison de l'année, étant donné la multitude de choix alléchants que possède l'Iran. Le terme Âsh est un terme générique qui décrit une variété de plats dans chaque région. Parfois, leur seule ressemblance est avec une soupe ou un ragoût mais avec des ingrédients totalement différents. L'un des types d'Âsh les plus connus est celui qui contient des nouilles plates au blé et des céréales comme des haricots rouges, des poids chiches, des lentilles, un mélange de légumes et de Kashk. Ce plat est généralement servi avec une garniture d'huile de menthe frite, d'ails et de chips d'oignon.