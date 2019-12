Iran/Kerman : Jardin de Stone

Le Jardin de Stone est l’un des jardins d’Iran visité par des milliers de touristes iraniens et étrangers chaque année. Le Jardin de Stone de Darvish Khan est situé à environ 45 km de Sirjan dans la province de Kerman et à 40 km de Chiraz au sud-est de l’Iran. Le jardin a été créé il y a près de quatre décennies par le regretté Darvish Khan Esfandyar Pour, après avoir perdu son jardin précieux. Darvish Khan a vécu dans le jardin avec son fils unique et ses 7 petits-enfants jusqu'à sa mort en 2007. Tandis qu'il était un jardinier sourd et muet, ses œuvres abstraites témoignaient de sa grande imagination. Au cours de sa vie, à cause de son handicap, la communication n’a jamais été facile, cependant, Darvish Khan a toujours eu hâte de montrer son travail et de l'expliquer aux visiteurs. Les troncs et les branches des arbres secs constituaient la base du jardin de pierres de Darvish Khan. Sur ces arbres, il liait différentes formes de pierres ou d’autres objets, même des animaux morts qu’il trouverait là où il vivait. De par ses œuvres d'art, il tentait de partager ses pensées et son imagination. Son corps repose dans le même jardin depuis maintenant 12 ans.

