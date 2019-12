Le palais Masoudieh à Téhéran

Le bâtiment porte le nom du fils de Naser Al-Din Shah Masoud Mirza (Zal Al-Soltan) en 1878 et s'appelle Masoudieh. Il abrite la première bibliothèque et le premier musée iraniens et est utilisé comme une faculté au début du XXe siècle. En 1967, le premier ministère de l'Éducation y est établi. Le manoir avec jardins et vergers était situé dans la partie nord de Téhéran à cette époque. Le complexe de bâtiments de Masoudieh se compose de 5 bâtiments dont restaurant, demeure de printemps, manoir Seyed Javadi, manoir Moshir al-Molk et hall d'entrée. Il est décoré avec de magnifiques stucs, céramiques, calligraphies, graffitis et en général des décorations exquises. Il est situé sur la place Baharestan où est le lieu des événements les plus importants de l’histoire contemporaine de l’Iran.