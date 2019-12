lndépendamment de tout le charme et de la beauté de Kish, la ville souterraine de Kariz (ou Qanat) est l’un des attraits touristiques spectaculaires les plus uniques sur l’île de corail méridionale de l’Iran dans les eaux du golfe Persique. Cette zone, datant de plus de 2500 ans, se trouve à environ 15 mètres sous la surface. Selon les archéologues, les murs de corail et de coquille d'huître de Kariz auraient entre 270 et 570 millions d’ans.