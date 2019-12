Emploi et handicap

Derrière les machines à coudre, plus que les vêtements qu'elles confectionnent, c'est leur vie qu'elles retissent. A Bojnurd (nord-est del'Iran), l'Institut «Charité et Espoir de Pouyan-e Minoo», crée en 2001, permet la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans le domaine de couture. Objectif : ensemble, dépasser nos préjugés et avancer vers l’inclusion. Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde.