Sanandaj (IRNA)- Le premier festival de Soroud-e Afarinech (Hymne de la création) destiné à revitaliser les jeux et les sons locaux pratiqués autrefois dans diverses régions de la province du Kurdistan à l’ouest de l’Iran a été organisé par divers groupes dans la ville de Sanandaj, manière d’une non-soumise au vecteur de l’histoire et à l’oubli total et pour que la riche culture de cette région reste vivante.

