Le destroyer Alborz, le sous-marin Ghadir 945 et deux frégates rejoignent la marine iranienne

Bandar Abbas (IRNA)-Le destroyer Alborz, le sous-marins Ghadir de classes 945 et deux bateaux à grande vitesse, tous de fabrication nationale, rejoignent la flotte de Nadaja (Force navale de l’Armée de la République islamique d’Iran) en présence du Commandant de la marine de la République islamique, du gouverneur de la province Hormozgan et d’un groupe de gouverneurs et de responsables. La marine iranienne connait un essor assez spectaculaire de ses capacités, grâce aux efforts des spécialistes et des experts nationaux.