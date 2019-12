Téhéran (IRNA)-Une cérémonie marquant la Journée de la Saint Minas a eu lieu le mardi 3 décembre 2019 avec un rassemblement d’Arméniens de Téhéran à l’église ST. Minas de la capitale. Mostowfi ol-Mamalek (Un homme politique iranien 1875-1932), a fait don de la terre aux Arméniens pour la construction de l'église qui a été également financée par un certain nombre d'Arméniens bienveillants. L'église dispose un autel, appelé « Sorp Minas » où on organise des messes et des prières.