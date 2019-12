Prison de Berenjeh à Takab

Le Village et la prison de Branj sont situées à 2 kilomètres au nord de la ville de Takab, sur le versant de la montagne connue sous le nom de Tavila Suleiman; la portée de cette grande source est ovale et atteint une profondeur d'environ 2 mètres. Au fond de cette grande structure naturelle se trouve un lac plein d'eau froide et de gaz carbonique qui, en raison de sa profondeur, rend impossible d'atteindre le niveau d'eau depuis l'embouchure; l'eau du lac après avoir traversé les rochers au sud-est jusqu'à la rivière jouxtant le village de Branj. Cabanons. Cette source a des murs hauts et escarpés. Il est impossible de descendre les hauts murs sans corde et autres équipements nécessaires. Les experts supposent que les eaux contenant du gaz carbonique au fond de la source pourraient avoir corrodé les murs et auraient pu ajouter à son diamètre. On dit que les seigneurs féodaux locaux liaient des pierres à leurs adversaires et villageois et les jetteraient dans cette source profonde pour les punir d’où le nom de prison pour cette localité.