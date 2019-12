La ville de Birjand, dans la province de Khorasan du Sud, a organisé du 4 au 9 décembre un évènement national à vocation artisanale. Il s’agit d’une exposition vente en présence d’artisans et d’artisanes débutants, pour qui, seules les foires et les expositions-ventes assurent la visibilité de leurs produits, de leurs savoir-faire respectifs et de leur passion commune ; celle d’exceller dans un domaine où le hand-made brille toujours et échappe à toute concurrence industrielle.