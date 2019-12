Automne version Guilan : une explosion de couleurs au paradis de l’Iran

L'automne version Guilan nous offre un spectacle éblouissant qui ne cesse de séduire tout spectateur dans une terre connue pour ses beautés paradisiaques qui se distingue d’autres régions de l’Iran par ses belles couleurs et ses senteurs iconiques. Ici Dieu, le meilleur peintre omniprésent, se manifeste le plus ouvertement à la conscience. Il expose sa galerie automne dans un cadre paradisiaque entouré d'eau et de nature luxuriante et aucun peintre ne peut y résister. Voici quelques photos pour apprécier toute la beauté de cette belle saison, sur les campagnes de Rezvan-Chahr et le village de Saqalaksar près de la ville de Racht, le long de la mer Caspienne, permettant aux visiteurs de lever un coin du voile sur l'univers mystérieux qui nous entoure.