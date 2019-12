Une vision contemporaine du « Lac des cygnes » à l'auditorium Iranchahr de Téhéran

Téhéran (IRNA)- Le Salon de Maître Nazer Zadeh Kermani de l'auditorium Iranchahr de Téhéran, présente jusqu'au 17 décembre (2019) à 21 heures locales une version contemporaine du célébrissime « Lac des Cygnes ». Ecrite et mise en scène par Reza Saberi, et produite par Masoud Hokm Abadi, cette version iranienne du ballet le plus connu au monde, a été présentée au 37e Festival international de théâtre Fajr de Téhéran et a été la plus appréciée de l’événement artistique prestigieux avec 10 nominations et 8 récompenses. Le Lac des cygnes est un ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski et un livret de Vladimir Begitchev inspiré d'une légende allemande.