IRNA(Karaj)- La ligne de production de filtres à dialyse de la Société pharmaceutique « Saha 1 » a été relancée après être mise à l’arrêt pendant un certain temps, et a repris ses activités dimanche 7 décembre, en présence de Mahmoud Reza Peyrovi, secrétaire général de la Société du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran (RII) et du gouverneur d'Alborz, Azizollah Chahbazi.