Le Musée du Temps de Téhéran: un musée différent en Iran

Le Musée du Temps est le premier musée d’horloges en Iran qui remonte à l'ère de Qâdjâr et appartient à il y a 80 ans, et est l'un des monuments touristiques qui se trouve toujours à Téhéran. Dès l’entrée, le temps semble s’arrêter. Rien ne bouge, ni une minute, ni une heure. Sur la face de ces grandes horloges, le temps a gelé. Les aiguilles se sont figées, l’une sur 5, l’autre sur 8 heures et demi, depuis les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le musée possède une collection d’environ 148 objets, 58 horloges mécaniques, pendules, pendulettes fabriquées en France et 90 montres de poignets et de poche suisses.