Forêts hyrcaniennes en automne

IRNA-De la région d'Hirkan en République d'Azerbaïdjan aux provinces du nord de l'Iran, il y a de belles forêts vieilles de 40 millions d'années, dont la superficie est de 55 000 km2 avec 2 millions d'hectares en Iran. 53% des forêts sont situées à Mazandaran, 26% à Guilan et 21% au Golestan. L'âge de ces forêts et leurs exceptionnels tissus végétaux ainsi que le type de ses arbres ont amené les autorités à demander l'enregistrement mondial de l'UNESCO. L'Iran a soumis à l’UNESCO une demande conjointe avec l'Azerbaïdjan qui a abouti. L'une des saisons les plus spectaculaires de ces forêts est l'automne.

