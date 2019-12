Chahr-e Kord (IRNA)-Le barrage de Karoun 4, le plus grand barrage en béton à double arche d'Iran et le cinquième plus grand barrage hydroélectrique au monde, est situé sur la rivière Karoun, à 180 kilomètres de Chahr-e Kord, chef-lieu de la province Chaharmahal et Bakhtiari dans le sud-ouest de l’Iran. Le barrage a été entièrement construit par des ingénieurs iraniens. Le barrage a une hauteur de 230 m et une longueur de canopée de 440 m avec une largeur de 8 m. L longueur du lac qu’est derrière est d'environ 45 kilomètres et possède une centrale électrique d'une capacité de 1000 MW. La construction de ce barrage a commencé en 2002 et a été mise en exploitation en 2011.

