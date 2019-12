Symbole de la pluralité culturelle de l'Iran et du savoir-faire ancestral de l’artisan iranien, le tapis traditionnel a aujourd’hui plus que jamais besoin de retrouver ses lettres de noblesse et son prestige d’antan. Dans ce sens, la ville d'Ispahan accueillie la 22e édition de la foire du tapis tissé à la main du 5 au 11 décembre. (Photo: Zahra Bagheban)