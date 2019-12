Téhéran (IRNA)- L’hiver est proche, la ville d'Ispahan réserve à visiteurs et habitants une bonne occasion pour leur permettre de profiter des dernières semaines de beau temps. De retour pour une deuxième édition, le Festival «Feuilles et couleurs» d'automne a lieu vendredi 13 décembre, une journée remplie de plaisir pour tous, et un bon moment pour admirer les spectaculaires couleurs de l’automne dans la région.