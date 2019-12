Chiraz: station de ski de Pooladkaf à Sepidan

La neige hivernale porte un tissu blanc à Sepidan chaque année. Sepidan en hiver attire les amateurs de sports d'hiver dans leur station de rêve. La station de ski de Pooladkaf à Sepidan avec 500 hectares en vaste est la première station de ski dans le sud de l'Iran, située à 15 km de Sepidan. La station de ski est sous la neige du milieu de l'automne au début du printemps. En été, les gens viennent à la station pour le ski de prairie. Parmi les installations de cette station de ski, l'hôtel Pooladkaf de quatre cent 500 mètres, 4 salles à manger, téléphérique, téléski, motoneiges, charrettes de montagne, roues intelligentes, écoles de ski, etc. peuvent être mentionnés. La station de ski de Pooladkaf à Sepidan est une station quatre saisons avec un sommet de 3400 mètres et une longueur de 3 kilomètres et demi et a également une pente de déviation de 35%. (Photo: Shiva Sadat Attaran)