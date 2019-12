Badab-e Sourt et ses sources minérales au nord de l’Iran

Mazandaran (IRNA)-Badab-e Sourt est un site naturel de la province de Mazandaran dans le nord de l'Iran, à 95 kilomètres au sud de la ville de Sari et à 7 kilomètres à l'ouest du village d'Orost. Il comprend une gamme de formations de terrasse en travertin étagées qui ont été créées au cours des milliers d'années sous la forme de l'eau qui coule de deux sources chaudes minérales refroidies et déposées des minéraux carbonatés à flanc de montagne. Badab signifie eau gazeuse et Sourt signifie la gravité d’effet. Les sources de Badab-e Sourt ont été enregistrées comme le deuxième site naturel national de l'Iran en 2008.