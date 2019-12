Citadelle de Rayen, deuxième plus grande construction en brique du monde à Kerman

Téhéran (IRNA)- Parmi les nombreux monuments historiques de Kerman, le château de Rayen est l'un des plus importants de tous. Le château de Rayen est la deuxième plus grande structure en adobe au monde après Arg-e Bam, le spectaculaire site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.Il peut sembler intéressant de savoir que, il y a tout juste 150 ans, le château de Rayen abritait ses habitants. Sa construction remonte à l'ère sassanide, avant l'émergence de l'islam.Aucun dirigeant n'aurait pu envahir ce château au cours de l'histoire et c'est ce dont Rayen est fier.