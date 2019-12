Téhéran (IRNA)-La Maison Minaï appartenait autrefois à Moniriyeh, l’épouse du Prince héritier Qajar, Kamran Mirza, le troisième fils de Nasser al-Din Chah. Après la mort de Kamran Mirza, le terrain a été vendu à Abdol Hussein Mirza Farmanfarma, petit-fils de Sardar Abbas Emirza, l'un des princes Qajar et le Premier ministre iranien.

Après être vendue à plusieurs reprises, la maison a été achetée par Farhad Minaï en 1966 à Taqi-Reza, l'un des célèbres bouchers de Téhéran. Cette maison bénéficie d'une architecture précieuse car elle englobe tous les signes de l'architecture iranienne ancienne : Dépôt de l’eau, des chambres d'hiver et d'été, la niche, miroir et étang d’eau. Il a été acheté en septembre 2016 par l'Organisation d'embellissement de Téhéran et après sa restauration en octobre 2019, il a été inauguré par M. Hashemi, chef du Conseil municipal islamique de Téhéran et d’autres membres.

