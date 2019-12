IRNA (Tabriz)- Première exposition sur les capacités des provinces iraniennes de Kerman et de d'Ispahan dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des mines, du commerce, de l'automobile, du tourisme, de l'acier, du cuivre et de l'artisanat a eu lieu aux salons Chahriyar et Parvine Etessami aux locaux de la Foire internationale de Tabriz à l’ouest de l’Iran de 16 à 20 décembre 2019.