En attendant la fête de Yalda

Téhéran (IRNA)- Ce samedi soir, le 21 décembre, c'est Shab-e Yalda ou Chab-e Tcheleh en Iran. La fête qui marque à la fois la plus longue nuit de l'année et le début de l'hiver. Les Iraniens se préparent donc pour les célébrations nocturnes de Yalda vers presque fin décembre chaque année. « Yalda » en langue persane signifie la naissance, c'est pourquoi certains appellent la nuit de Yalda, la Noël persane. L’évènement tourne beaucoup autour de la nourriture, particulièrement des fruits sec et frais symbole de santé et bien-être et de la prospérité. Selon les régions, la consommation de certains aliments peut être gage de divers bienfaits ayant trait à la santé. Pour l'occasion, une exposition s'est ouverte au musée vivant de la poterie de Tabriz, le 17 décembre. (Photo: Seyyed Maryam Yousefi)